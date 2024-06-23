Москва, 23 июня, 2024, 06:54 — ИА Регнум. На каховском направлении в зоне специальной военной операции российские артиллеристы не позволили украинским войскам совершить перегруппировку на островах Днепра. Плавсредства ВСУ уничтожены, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Подразделения группировки войск «Днепр» выполняли боевые задачи на каховском направлении, обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника», — сказал он.

Кодрян добавил, что российские бойцы продолжили уничтожать плавсредства противника, стремящегося высадиться на левом берегу Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики всё чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу в районе посёлка Днепряны, заявил в июне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Из-за отсутствия Каховского водохранилища можно быстрее пересечь Днепр. При этом километровая зона практически полностью просматривается. С учётом защиты левого берега российскими военными попытки форсирования Днепра заканчиваются для ВСУ катастрофой. Киевский режим намеренно отправляет своих солдат на смерть, добавил губернатор.

Министерство обороны России 21 июня привело данные о совокупных потерях ВСУ за неделю. По информации ведомства, только за семь дней украинские войска лишились 13 710 человек. Также за указанный период ВС РФ уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ, в том числе танки Leopard, боевые бронированные машины, пусковые установки и боевые машины реактивных систем залпового огня MLRS, HIMARS и «Град», станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», «Анклав» и «Нота», уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.