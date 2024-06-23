Артиллеристы ВС России уничтожили плавсредства ВСУ на Днепре
Минобороны: артиллеристы ВС РФ сорвали перегруппировку ВСУ на островах Днепра
Москва, 23 июня, 2024, 06:54 — ИА Регнум. На каховском направлении в зоне специальной военной операции российские артиллеристы не позволили украинским войскам совершить перегруппировку на островах Днепра. Плавсредства ВСУ уничтожены, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.
«Подразделения группировки войск «Днепр» выполняли боевые задачи на каховском направлении, обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника», — сказал он.
Кодрян добавил, что российские бойцы продолжили уничтожать плавсредства противника, стремящегося высадиться на левом берегу Днепра.
Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики всё чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу в районе посёлка Днепряны, заявил в июне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Из-за отсутствия Каховского водохранилища можно быстрее пересечь Днепр. При этом километровая зона практически полностью просматривается. С учётом защиты левого берега российскими военными попытки форсирования Днепра заканчиваются для ВСУ катастрофой. Киевский режим намеренно отправляет своих солдат на смерть, добавил губернатор.
Министерство обороны России 21 июня привело данные о совокупных потерях ВСУ за неделю. По информации ведомства, только за семь дней украинские войска лишились 13 710 человек. Также за указанный период ВС РФ уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ, в том числе танки Leopard, боевые бронированные машины, пусковые установки и боевые машины реактивных систем залпового огня MLRS, HIMARS и «Град», станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», «Анклав» и «Нота», уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.