Москва, 24 июня, 2024, 13:45 — ИА Регнум. ВСУ в течение последних суток на направлениях, где действуют войсковые группировки «Юг» и «Днепр», потеряли в общей сложности около 735 военных и два танка, заявил 24 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отряды «Южной» группировки войск улучшили положение на переднем крае фронта и нанесли удары по личному составу и технике двух бригад ВСУ, находившихся в районах Константиновки и Курахово в ДНР. Противник потерял 610 военных, танк, американский БТР М113, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 калибром 155 мм, британскую гаубицу FH-70 такого же калибра, гаубицу Д-20 калибра 152 мм, две гаубицы Д-30 калибра 122 мм и комплекс РСЗО «Град». Также российские бойцы уничтожили три вражеские станции РЭБ и семь складов ВСУ с боеприпасами.

Подразделения войсковой группировки «Днепр» нанесли удары по силам двух бригад ВСУ, находившихся возле посёлков Антоновка и Ивановка в Херсонской области.

«Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и 152-мм гаубица Д-20», — сообщил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Конашенков заявил, что ВСУ в боях с подразделениями российской «Южной» группировки войск за сутки потеряли до 570 военных, а также четыре склада с боеприпасами, танк, три пикапа, семь автомобилей, две М777, три Д-20, Д-30 и два американских орудия М119. начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» 23 июня сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку украинских войск провести перегруппировку сил на островах реки Днепр.

Президент России Владимир Путин 21 июня в беседе с военнослужащими и выпускниками военных вузов заявил, что уверен в достижении всех целей в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что на фронте в настоящее время решаются основные задачи страны, поэтому её будущее зависит от военнослужащих.