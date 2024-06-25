МИД Китая сделал ЕС строгое представление из-за односторонних санкций
Пекин, 25 июня, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Китай выступил против санкций Евросоюза в отношении китайских компаний, которые якобы оказывали России помощь при обходе антироссийских санкций, сообщила 25 брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не одобрены СБ ООН», — сказала Мао Нин.
Дипломат отметила, что МИД КНР уже сделал ЕС строгое представление.
Как сообщало ИА Регнум, с 25 июня в силу вступили ограничения, принятые Евросоюзом в рамках 14-го пакета санкций против России. Ограничительные меры ввели не только в отношении российских компаний и некоторых граждан, но и против 19 китайских и девяти турецких компаний, одной организации из Индии, еще одной из Казахстана якобы за обход антироссийских ограничений.
12 июня США ввели новые санкции против России и Китая. Ограничительные меры затронули свыше 30 физических лиц и более 200 структур. Под рестрикции попали также граждане Молдавии, Белоруссии, Украины и ЮАР. Помимо этого, в санкционный список попали компании, связанные с IT и авиацией, а также Мосбиржа.
На следующий день официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на брифинге, что Пекин осуждает новые санкции США в отношении России, которые в том числе затронули китайские компании. По его словам, американские санкции привели к гуманитарным трагедиям и подорвали стабильность производств и цепей поставок. Дипломат подчеркнул, что односторонние санкции нанесли значительный ущерб, серьезно подорвали суверенитет и безопасность других стран.
В мае президент России Владимир Путин отметил, что Москва благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны ввели больше рестрикций, чем против какого-либо другого государства.