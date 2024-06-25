Пекин, 25 июня, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Китай выступил против санкций Евросоюза в отношении китайских компаний, которые якобы оказывали России помощь при обходе антироссийских санкций, сообщила 25 брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не одобрены СБ ООН», — сказала Мао Нин.

Дипломат отметила, что МИД КНР уже сделал ЕС строгое представление.

Как сообщало ИА Регнум, с 25 июня в силу вступили ограничения, принятые Евросоюзом в рамках 14-го пакета санкций против России. Ограничительные меры ввели не только в отношении российских компаний и некоторых граждан, но и против 19 китайских и девяти турецких компаний, одной организации из Индии, еще одной из Казахстана якобы за обход антироссийских ограничений.

12 июня США ввели новые санкции против России и Китая. Ограничительные меры затронули свыше 30 физических лиц и более 200 структур. Под рестрикции попали также граждане Молдавии, Белоруссии, Украины и ЮАР. Помимо этого, в санкционный список попали компании, связанные с IT и авиацией, а также Мосбиржа.

На следующий день официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на брифинге, что Пекин осуждает новые санкции США в отношении России, которые в том числе затронули китайские компании. По его словам, американские санкции привели к гуманитарным трагедиям и подорвали стабильность производств и цепей поставок. Дипломат подчеркнул, что односторонние санкции нанесли значительный ущерб, серьезно подорвали суверенитет и безопасность других стран.

В мае президент России Владимир Путин отметил, что Москва благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны ввели больше рестрикций, чем против какого-либо другого государства.