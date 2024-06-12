Вашингтон, 12 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Власти США ввели запрет на предоставление услуг в сфере IT и программного обеспечения на территории России, сообщается в документе Министерстве финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министерство финансов предприняло шаги по ограничению доступа российской военно-промышленной базы к определённому программному обеспечению и услугам, связанным с информационными технологиями», — отмечается в документе.

Новое определение запрещает предоставлять любому лицу в России консультационные и проектные услуги в области IT, а также облачные услуги для программного обеспечения, позволяющего управлять предприятием или заниматься проектированием и производством.

Отмечается, что определение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня США ввели новые санкции против России. Они будут действовать в отношении семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа. Под санкциями также оказались компании «Арктик СПГ — 1» И «Арктик СПГ — 3», Казанское опытное конструкторское бюро, Концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», АО «Русгаздобыча». В чёрный список США включили «Движение первых». Всего в санкционный список США попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая.

Также 12 июня сообщалось о намерении Вашингтона ввести санкции против ряда китайских компаний, якобы поставляющих в Россию полупроводниковые чипы. По информации Bloomberg, под новые рестрикции США попадут не менее восьми компаний из Гонконга.

В начале мая президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции принесли обратный результат и российская экономика растёт. Глава государства подчеркнул, что Запад пытался разрушить экономику России изнутри, что привело бы к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом.