Пекин, 13 июня, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на брифинге, что Пекин осуждает новые санкции США в отношении России, которые в том числе затронули китайские компании.

Johannes Neudecker/Global Look Press МИД КНР Линь Цзянь

«Чрезмерное введение США односторонних санкций в глобальном масштабе нанесло значительный ущерб, серьезно подорвало суверенитет и безопасность других стран», — заявил дипломат.

По словам Линь Цзянь, американские санкции привели к гуманитарным трагедиям и подорвали стабильность производств и цепей поставок.

Кроме того, «санкционная дубинка» США не помогает урегулировать кризис на Украине, она стала основным источников рисков в мире. Говоря о ситуации вокруг Украины, китайский дипломат добавил, что Вашингтон постоянно поставляет оружие Киеву и использует кризис в качестве удобного случая для введения санкций.

Китай, как заявил Линь Цзянь, примет все необходимые меры для защиты своих компаний и предпринимателей.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня США ввели новые санкции против России и Китая. Ограничительные меры затронули свыше 30 физических лиц и более 200 структур. Под рестрикции попали также граждане Молдавии, Белоруссии, Украины и ЮАР. Помимо этого, в санкционный список попали компании, связанные с IT и авиацией, а также Мосбиржа.

В тот же день, по сообщению Bloomberg, Вашингтон собирается ввести санкции против ряда китайских компаний, которые якобы поставляют в Россию полупроводниковые чипы. В «чёрный список» могут попасть не менее восьми компаний из Гонконга.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 июня пообещал, что Москва даст ответ на новые антироссийские санкции. Он добавил, что Москва открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда Вашингтон для этого созреет.