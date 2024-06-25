Вашингтон, 25 июня, 2024, 03:16 — ИА Регнум. США выступают против потерь среди гражданских лиц в результате атак ВСУ и собираются обсудить этот вопрос с киевским режимом, заявил на брифинге 24 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Так он прокомментировал нападение, совершённое украинскими силами на Севастополь 23 июня. Его выступление приводится на сайте американского военного ведомства.

Представитель министерства подчеркнул, что Вашингтон доведёт до Киева свою позицию. Он также утверждает, что у Пентагона нет данных, на основании которых можно было установить гибель мирных жителей в ходе случившегося.

Пресс-секретарь Пентагона также отказался отвечать на вопрос, касающийся причастности американских военных к удару по Севастополю. По его словам, про любые подобные атаки следует спрашивать у украинских властей.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, имеющих кассетные боевые части. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, но в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к гибели и ранению мирных граждан.

По данным властей Севастополя, в результате этой ракетной атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кроме того, ещё 153 человека пострадали.

В Минобороны России заявили, что США несут ответственность за атаку, поскольку поставляют Киеву АTACMS, а полётные задания в указанные ракеты вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что причастность Соединённых Штатов к удару по Севастополю не вызывает сомнений. Глава МИД пояснил, что ВСУ не смогли бы использовать ATACMS без участия американских военных.

24 июня официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел назвала недопустимым применение кассетных боеприпасов против жилых районов. Она подчеркнула, что такие действия несовместимы с основополагающими принципами международного права.