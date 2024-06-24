Севастополь, 24 июня, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Применение кассетных боеприпасов против жилых районов несовместимо с основополагающими принципами международного права. Об этом 24 июня заявила после ударов ВСУ по Севастополю заявила официальный представитель Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) Элизабет Троссел.

Tao Jun / Globallookpress.com

«Мы ознакомились с сообщениями о большом числе жертв, в том числе среди детей… А также о том, что местные власти выступили с заявлениями о том, что эти жертвы стали результатом применения кассетных боеприпасов», — приводят её слова «Известия».

Троссел напомнила, что УВКПЧ ООН считает недопустимым любое применение боеприпасов с кассетной частью в населённых районах. Подобные атаки противоречат основополагающим принципам международного гуманитарного права, в том числе запрету неизбирательных нападений.

Также она призвала Украину и Россию присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую не только использование, но и передачу и накопление подобных снарядов.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Вооружённые силы Украины атаковали Севастополь, применив пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В Министерстве обороны России уточнили, что средства противовоздушной обороны перехватили четыре воздушные цели, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS, что привело к жертвам среди мирного населения Севастополя.

В результате удара погибли четыре человека. Согласно последним данным департамента здравоохранения Севастополя, пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, в том числе 27 детей, госпитализировали.

В Минобороны также подчеркнули, что за атаку ВСУ на Севастополь ответственность несут в том числе Соединённые Штаты Америки, не только поставляющие Киеву ракеты ATACMS, но и напрямую участвующие в обстрелах российских территорий посредством ввода полётных заданий в ATACMS на основе собственных спутниковых данных.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что причастность Вашингтона к удару ВСУ по Севастополю не вызывает сомнений, поскольку США не допускают применение ВСУ ATACMS без участия американских военных.