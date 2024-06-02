Пхеньян, 2 июня, 2024, 13:10 — ИА Регнум. КНДР отправила ещё порядка 600 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap.

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«Северная Корея отправила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с мусором», — сообщило агентство со ссылкой на южнокорейский военных.

Мешки с мусором, в которых были окурки, бумага, пластиковые бутылки, упали в Сеуле и ближайших провинциях. В Южной Корее действия КНДР назвали бесчеловечными и вульгарными. Действия Пхеньяна стали ответом на акции южнокорейских активистов, которые направили в КНДР агитационные листовки.

Объединённый комитет начальников штабов посоветовал людям не трогать эти объекты и сообщать о них в ближайшее отделение полиции. Власти Южной Кореи также предупредили жителей о возможной опасности этих воздушных шаров из КНДР.

Позднее 2 июня объединённый комитет сообщил, что обнаружил около 720 воздушных шаров, которые пересекли демаркационную линию, разделяющую КНДР и Южную Корею, и упали в разных частях страны. Представитель комитета на условиях анонимности рассказал агентству, что от 20 до 50 воздушных шаров в час перемещаются по воздуху и падают на территории Южной Кореи.

Южнокорейские военные, как сообщило агентство, направили команды к местам падения воздушных шаров. Они решили, что сбивать их опасно, потому что нельзя полностью исключить возможность того, что шары несут токсичные химикаты.

Сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Южная Корея 28 мая отправила в КНДР несколько больших воздушных шаров с агитационными листовками. Всего Сеул сбросил около 50 тыс. листовок с осуждением северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В тот же день, 28 мая, КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором. Внутри шаров были пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз. Позднее, 30 мая, южнокорейские СМИ сообщали, что один из шаров с мусором прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Шары из КНДР также обнаружили в городе Керен, в котором находится военная база. Северная Корея 1 июня повторно отправила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея.

В марте первый южнокорейский спутник-разведчик сделал снимки столицы КНДР. Южнокорейские военные рассчитывают с помощью спутника следить за армией и руководством КНДР.