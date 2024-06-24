Брюссель, 24 июня, 2024, 18:57 — ИА Регнум. «Санкционный перегрев» Евросоюза плохо закончится для европейской экономики, предупредило 24 июня Постпредство России при ЕС.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Санкционный перегрев» грозит выйти из-под контроля и закончится он плохо для экономики Евросоюза», — следует из комментария Постпредства относительно принятия Евросоюзом 14-го пакета санкций против Москвы.

Евросоюз в новом пакете санкций против России «начал бить по своим». Брюссель, как заявили в российском постпредстве, теперь считает, что прибыль должна определяться не экономическими расчётами, а идеологическими догмами.

Так, новый пакет санкций стал наглядным подтверждением того, с каким остервенением и самоубийственным фанатизмом ЕС ведёт против России экономическую войну.

Постпредство России при Евросоюзе добавило, что ЕС стремится до завершения конфликта на Украине наштамповать как можно больше протекционистских и ограничительных мер, причем не только применительно к России. Соразмерно числу принимаемых ограничительных мер против третьих стран в мире растёт число государств, которые видят в европейских санкциях проявление экономического диктата и шантажа со стороны Брюсселя.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы. Новые ограничительные меры затронули транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, а также запрет импорта гелия и экспорт марганцевых руд, пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов.

Евросоюз расширил санкции и включил список певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), исполнительницу Полину Гагарину, актёра Ивана Охлобыстина. Под санкции ЕС попали «Совкомфлот», Институт развития интернета и лагерь «Артек».

МИД России в ответ на 14-й пакет санкций расширила список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию. В тот же день, 24 июня, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в сфере высоких технологий и создаёт новые. Как уточнил российский лидер, в отношении Москвы ввели больше 16 тыс. разных санкций. Это, заявил Путин, больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.