Москва, 24 июня, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Россия в ответ на антироссийские санкции Евросоюза расширила список европейских представителей, которым запрещён въезд в Россию, сообщило 24 июня Министерство иностранных дел.

«В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <…> запрещён въезд на территорию нашего государства», — сообщил МИД.

Так, российская сторона запретила въезд представителям силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций ЕС, гражданам стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Киеву.

МИД добавил, что въезд в Россию запретили сотрудникам евроструктур и госорганов европейских стран, причастных к преследованию российских должностных лиц, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева, ответственных за введение санкций и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами.

Российский МИД также включил в этот список представителей Совета Европы, членов законодательных собраний стран ЕС и национальных делегаций в ПАСЕ.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы. ЕС ввели ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, а также запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

ЕС включил в санкционный список певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), исполнительницу Полину Гагарину, актёра Ивана Охлобыстина. В санкционный список ЕС также попали бизнесмен Роман Троценко, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, глава Росимущества Вадим Яковенко. Ограничения, в частности, ввели против «Совкомфлота», Института развития интернета, детского лагеря «Артек».