Будапешт, 24 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Направление странами Евросоюза военных инструкторов на Украину является красной линией, так как станет шагом к отправке в эту страну европейских воинских контингентов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 24 июня журналистам в Люксембурге.

Attila Volgyi/Global Look Press

Он сообщил, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил перенести подготовку военных для ВСУ на украинскую территорию и направить для этого туда инструкторов.

«Это чрезвычайно опасное предложение. Это предложение, которое пересекло бы новую красную линию», — подчеркнул Сийярто.

Министр также пообещал, что Венгрия постарается использовать все средства, чтобы заблокировать инициативу, которую выдвинул глава европейской дипломатии.

Как сообщало ИА Регнум, Сийярто 4 мая, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке на Украину французских солдат, назвал нарушением красной линии отправку туда европейских или американских военных. Он призвал сделать всё возможное, чтобы избежать прямого конфликта между Россией и НАТО.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он подчеркнул, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

Обозреватели американского издания The National Interest 17 июня заявили, что в случае присутствия на Украине иностранных инструкторов повысится вероятность эскалации конфликта, так как они будут уязвимы для ударов со стороны Вооружённых сил России. Авторы статьи опасаются, что это может привести к вовлечению США в противостояние с Россией.