Вашингтон, 18 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) переживает «поворотный момент» в вопросе поддержки Украины, отметили в своей статье обозреватели американского издания The National Interest.

Александр Река/ТАСС

«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединённых Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — говорится в публикации.

Автор материала отмечает, что возможное присутствие инструкторов НАТО на Украине повышает риск эскалации из-за их уязвимости для ударов со стороны ВС России. Подобная ситуация чревата втягиванием Соединённых Штатов в широкую конфронтацию с Россией, подчёркивается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне намерены объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет словосочетание «никаких сапог (военнослужащих НАТО) на земле (Украины)».

В свою очередь экс-агент ЦРУ США Ларри Джонсон ранее заявил, что внутри Североатлантического альянса всё отчётливее наблюдается раскол из-за Украины, в том числе по вопросам поставок Киеву вооружений. В качестве подтверждения своей позиции Джонсон привёл несколько примеров, в том числе давление Соединённых Штатов на Германию и Польшу в вопросе поставок батарей ЗРК Patriot, отказ Венгрии от военной помощи Украине и расследование в Словакии в отношении экс-главы министерства обороны из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29 в 2023 году.

16 июня бывший замглавы генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко пожаловался на падение объёмов помощи от США до минимума. Романенко напомнил об обещаниях президента Джо Байдена передать Украине находящиеся в Польше батареи Patriot. Однако позднее от этих предложений открестились польский президент Анджей Дуда и глава Пентагона Ллойд Остин.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.