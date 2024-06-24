Москва, 24 июня, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Вспышки ботулизма зафиксировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях, сообщил 24 июня Telegram-канал «112».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Там в больницы попали ещё четверо, а общее количество заболевших достигло 375 человек», — сообщил источник.

По его данным, большая часть заболевших находится в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данному факту возбудили уголовное дело.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал по данному делу повара Карима Норматова.

Роспотребнадзор 20 июня изъял из оборота 200 тонн продукции, употребление которой привело к госпитализации жителей нескольких регионов России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил 20 июня, что в стационарах с ботулизмом находится 301 человек, из них 43 подключены к искусственной вентиляции лёгких.