Москва, 20 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В стационарах с диагнозом «ботулизм» находится 301 человек, из них 43 подключены к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Виталий Невар/ТАСС

«Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом «ботулизм» оказывается в полном объёме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек, 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких», — сообщил Мурашко журналистам.

Глава Минздрава также заверил, что медикаментов для лечения ботулизма достаточно. Кроме того, по словам Мурашко, уже разработан новый препарат от ботулизма. В ближайшее время начнутся его клинические исследования, уточнил министр.

Как передавало ИА Регнум, Роспотребнадзор изъял из оборота в общей сложности 200 тонн продукции, употребление которой привело к госпитализации жителей нескольких регионов России с ботулизмом. Отмечалось, что по требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращено.

Массовое отравление произошло в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Предварительно, все пострадавшие ели салат «Лобио», изготовленный компанией «Локалкитчен». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, фигуранты дела изготовили более 2 тыс. порций некачественного блюда. Гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин и ещё несколько обвиняемых действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности.

Помимо Лозина, суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову.

При этом суд арестовал по данному делу повара компании — производителя фасоли «Савон-К» уроженца Таджикистана Карима Норматова. По данным следствия, по указанию Шина повар с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен».