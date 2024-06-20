Москва, 20 июня, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Роспотребнадзор изъял из оборота в общей сложности 200 тонн продукции, употребление которой привело к госпитализации жителей нескольких регионов России с ботулизмом, сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Почти 200 тонн опасной продукции изъято из оборота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращено.

Как передавало ИА Регнум, пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. Предварительно, все они ели салат «Лобио», изготовленный компанией «Локалкитчен». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, фигуранты дела изготовили более 2 тыс. порций некачественного блюда. Гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин и ещё несколько обвиняемых действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности.

Помимо Лозина, суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову.

При этом суд арестовал по данному делу повара компании — производителя фасоли «Савон-К» уроженца Таджикистана Карима Норматова. По данным следствия, по указанию Шина повар с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен».