Махачкала, 24 июня, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Количество погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу возросло до 20 человек. Об этом 24 июня сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

По словам собеседника, среди жертв атаки 17 правоохранителей.

Также, по данным канала, пострадали 44 человека, из них 37 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В Дербенте от рук террористов погибли настоятель храма, 66-летний Николай Котельников и охранник. Также преступники совершили нападение на синагогу, которая в результате сгорела. В Дербенте также погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев, приехавший на подмогу коллегам.

В Махачкале террористов блокировали в Свято-Успенском соборе. Прихожан вывели из храма, они не пострадали. Полиция перекрыла выезды из столицы Дагестана. Власти Дагестана создали оперативный штаб и объявили план «Перехват».

В Махачкале и Дербенте ликвидировали шесть террористов. По данным источника в правоохранительных органах, напавшие являются приверженцами международной террористической организации.

Как сообщил на заседании оперативного штаба глава Дагестана Сергей Меликов, жертвами терактов в республике стали более 15 правоохранителей. Также в числе погибших несколько местных жителей.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) 24 июня сообщили, что завершили контртеррористическую операцию, которая проходила в Махачкале и Дербенте. При этом ранее Меликов заверил, что оперативно-разыскные и следственные мероприятия будут проводить до выявления всех участников «спящих ячеек».