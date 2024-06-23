Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 21:21 — ИА Регнум. В Дербенте идут боестолкновения, сообщают очевидцы. Центральная часть города обесточена.

Низами Гаджибалаев/ТАСС

Министерство внутренних дел Дагестана ранее сообщало о возобновлении перестрелки в городе.

«По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась», — говорилось в сообщении в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Также сообщалось об убийстве настоятеля храма. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Вечером того же дня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. Был объявлен план «Перехват».

При нападении боевиков были убиты шесть сотрудников полиции, ещё 12 получили ранения, проинформировало МВД республики. После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Двое боевиков ликвидированы, сообщил Национальный антитеррористической комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах. В регионе был введён режим контртеррористической операции.