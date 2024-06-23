Владикавказ, 23 июня, 2024, 21:18 — ИА Регнум. После терактов в Дагестане силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

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Силовым службам поручено усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений, рассказал Меняйло в своём Telegram-канале.

«Хочу обратиться к жителям Северной Осетии: необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Потому что эта кучка провокаторов только этого и добивается — нарушить спокойствие, посеять на Кавказе вражду между представителями разных народов и религиозных конфессий. Мы это уже проходили — не получится», — отметил глава республики.

Он призвал жителей к осторожности и напомнил о необходимости доверять только проверенным официальным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Также сообщалось об убийстве настоятеля храма. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Вечером того же дня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. Был объявлен план «Перехват».

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. При нападении боевиков были убиты шесть сотрудников полиции, ещё 12 получили ранения, проинформировало МВД республики.

Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу и расстрелявших полицейских в Махачкале, ликвидированы, сообщил Национальный антитеррористической комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Напавшие 23 июня на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах. В регионе был введён режим контртеррористической операции.