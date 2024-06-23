Вашингтон, 23 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать военный конфликт на Украине в случае победы ещё до инаугурации.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Выступая на митинге в Филадельфии, Трамп заявил, что завершит украинский конфликт до того, как войдёт в Овальный кабинет Белого дома.

«Я положу конец этому ужасному конфликту между Россией и Украиной», — добавил политик.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет понимания того, как Трамп в случае победы на выборах главы государства собирается урегулировать конфликт на Украине. Песков уточнил, что у России не было никаких контактов по этому вопросу.

Вместе с тем замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя обещание Трампа, посоветовал всем политикам, которые допускают, что такого рода усилия могут быть результативными, обращаться в Киев, потому что Россию «ни в чём уговаривать не нужно».

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию. Так, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также вывести свои войска с их территории.

Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры, заверил российский лидер.