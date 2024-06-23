Ханой, 23 июня, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Вьетнам рассматривает США как своего стратегического партнёра, заявил глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон на встрече с помощник госсекретаря США Дэниеля Критенбринка. Об этом пишет Вьетнамское информационное агентство.

Tomas Tkacik/Global Look Press Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон

«Вьетнам всегда рассматривает США как партнера стратегического значения и готов работать с ними для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития», — отметил министр иностранных дел Вьетнама.

В свою очередь Критенбринк подтвердил приверженность Вашингтона поддержке «процветающего и самодостаточного» Вьетнама. По его словам, США приветствуют возрастающую роль Вьетнама в международных форумах и организациях, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Помощник госсекретаря отметил, что США продолжат уделять внимание стратегического партнёрства АСЕАН-США.

В рамках встречи обсуждались вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также вопросы, связанные с преодолением последствий Вьетнамской войны. Стороны также указали на важность решения споров, включая в Южно-Китайском море, мирным путём на основе международного права и устава ООН.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

На следующий день президент России принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства.

То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество. Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также договорились о значительном углублении связей в области энергетики.

Агентство Bloomberg накануне визита Путина написало, что правительство Вьетнама проигнорировало критику США, принимая российского президента. В агентстве обратили внимание на то, что Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому ряду направлений, в том числе энергетике и вооружениям. Кроме того, Вьетнам не присоединился к осуждениям России после начала специальной военной операции на Украине, занял нейтральный статус и призывает к дипломатическому урегулированию конфликта.

21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ясно понимают, что США продолжат оказывать давление на всех её партнёров, в том числе и на Вьетнам. Представитель Кремля отметил, что все обсуждения, которые состоялись в рамках визита Путина во Вьетнам, направлены на то, чтобы придать новый дополнительный импульс для развития российско-вьетнамского сотрудничеств. Песков подчеркнул, что у стран большой потенциал сотрудничества в самых разных областях. По его словам, переговоры носили исключительно предметный, конкретный характер