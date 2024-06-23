Кривой Рог, Украина, 23 июня, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В Кривом Роге на коксохимическом заводе произошло задымление, связанное с отключением производства от энергосистемы. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

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«Сегодня около 5:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы», — приводит издание сообщение завода.

Отмечается, что работники завода предприняли «ряд кризисных действий» по сохранению оборудования.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении теплоэлектростанции на Украине. В каком именно регионе расположена ТЭС, не уточнялось. 22 июня министерство энергетики страны объявило, что Украина за текущие сутки намерена рекордно увеличить импорт электроэнергии из европейских стран.

На Украине не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, сообщал в свою очередь член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко. Он призвал граждан готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью их жизни, так как восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отмечал, что Россия из гуманитарных соображений воздерживалась от такого ответа в зимний период.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.