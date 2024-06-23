Москва, 23 июня, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Тридцать три украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией четырёх российских регионов ночью 23 июня, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

РИА Новости

Попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли дежурные средства ПВО. Они перехватили и уничтожили 28 беспилотников ВСУ над Брянской областью, два — над Смоленской, два — над Липецкой и ещё один — над Тульской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ пытались нанести удар по Брянской области с вечера 22 июня и всю ночь. Силы ПВО уничтожали беспилотники в нескольких районах, пострадавших нет, заявил губернатор Александр Богомаз.

В Смоленской области беспилотники перехватили над городами Смоленск и Ярцево, уточнил губернатор региона Василий Анохин и сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

В Курской области 22 июня было ликвидировано и обезврежено 36 беспилотников и восемь ракет ВСУ. В селе Махновка из-за обстрела повреждено здание недействующей птицефабрики, в Глушковском районе нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов.