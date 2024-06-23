Брянск, 23 июня, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают массированную террористическую атаку на Брянскую область. В ночь на 23 июня силами ПВО Минобороны было перехвачено и уничтожено 30 беспилотников самолётного типа.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все 30 целей уничтожены», — написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

ВСУ пытались нанести удар по региону с вечера 22 июня и всю ночь. Силы ПВО уничтожали беспилотники в нескольких районах Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 23 июня киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотниками Смоленскую область. Силы ПВО отразили нападение в Ярцево и Смоленске. Никто не пострадал.

На каховском направлении в зоне специальной военной операции российские артиллеристы не позволили украинским войскам совершить перегруппировку на островах Днепра. Плавсредства ВСУ уничтожены, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.