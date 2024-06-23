В Смоленской области отразили атаку украинских беспилотников
Губернатор Анохин: в Смоленске и Ярцево средства ПВО отразили атаку БПЛА
Смоленск, 23 июня, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Ночью 23 июня киевский режим попытался атаковать беспилотниками Смоленскую область, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА над Смоленском и Ярцево.
«По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — проинформировал Анохин в Telegram-канале.
Глава Смоленской области призвал население не приближаться к обнаруженным частям сбитых беспилотников. О находке необходимо сообщить экстренным службам.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 июня киевский режим предпринял попытку нападения на один из военных объектов Смоленском области. Два украинских беспилотника уничтожили над Смоленским районом, никто не пострадал.
По информации Минобороны России, в течение ночи силы ПВО также отразили атаку двух дронов-камикадзе ВСУ в Брянской области, один беспилотник сбили над акваторией Азовского моря.
В ночь на 23 июня в Брянской области отбили массированную атаку украинских боевиков. Российские средства ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов на территории региона.