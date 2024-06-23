Смоленск, 23 июня, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Ночью 23 июня киевский режим попытался атаковать беспилотниками Смоленскую область, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА над Смоленском и Ярцево.

«По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — проинформировал Анохин в Telegram-канале.

Глава Смоленской области призвал население не приближаться к обнаруженным частям сбитых беспилотников. О находке необходимо сообщить экстренным службам.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 июня киевский режим предпринял попытку нападения на один из военных объектов Смоленском области. Два украинских беспилотника уничтожили над Смоленским районом, никто не пострадал.

По информации Минобороны России, в течение ночи силы ПВО также отразили атаку двух дронов-камикадзе ВСУ в Брянской области, один беспилотник сбили над акваторией Азовского моря.

В ночь на 23 июня в Брянской области отбили массированную атаку украинских боевиков. Российские средства ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов на территории региона.