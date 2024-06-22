Москва, 22 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Россия будет принимать все меры, чтобы лишить киевский режим возможности наносить удары по энергетическим объектам, заявила 22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередные атаки ВСУ на Энергодар.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Отдавая себе отчёт в полной недоговороспособности киевского режима, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», — говорится в комментарии Захаровой, размещённом на сайте МИД.

По её словам, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским не в первый раз наглядно демонстрируют полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов. Это проявляется в упорном создании угроз выполнению персоналом Запорожской АЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения, добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что систематичность атак ВСУ как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике России и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре был повреждён трансформатор. Двумя днями ранее украинские дроны уничтожили подстанцию «Луч».

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу станции. Она сообщила также, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставят данные об очередной атаке украинских дронов на энергетическую инфраструктуру Энергодара вблизи Запорожской АЭС.

Повреждение подстанции «Луч» оказало прямое влияние на ядерную безопасность, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Энергетическая инфраструктура всегда должна быть защищена и сохранена. Любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, станет нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства, подчеркнул он.

дары ВСУ по энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью нового плана по захвату Запорожской АЭС, заявил 22 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.