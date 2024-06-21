Вена, 21 июня, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, рядом с которым расположена Запорожская АЭС и на территории которого проживают сотрудники станции, оказало прямое влияние на ядерную безопасность, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном 21 июня на сайте организации.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Повреждения, полученные подстанцией «Луч», оказали прямое влияние на персонал станции, проживающий в городе Энергодаре, непосредственно прилегающем к станции, а значит, и на ядерную безопасность», — сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищена и сохранена. По его словам, любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, была бы нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня Энергодар остался без света из-за атаки украинских дронов. ВСУ ударом беспилотников уничтожили подстанцию «Луч». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу станции.

Позднее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов информировал, что после атаки дронами украинские военные начали интенсивный артобстрел города. По данным на 21:00 мск того же дня, количество прилётов по Энергодару увеличилось до семи.

21 июня украинские военные нанесли очередной удар по объектам энергетики Энергодара, в этот раз — по подстанции «Радуга», в результате атаки был повреждён трансформатор.