Энергодар, Запорожская область, 19 июня, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Город Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, остался без света из-за атаки украинских беспилотников, сообщила 19 июня пресс-служба городской администрации в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Причина аварийного отключения электроэнергии — попадание вражеских БПЛА по подстанции «Луч». ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре», — сказано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что специалисты работают над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в свою очередь, уточнила, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выступил с утверждением, что агентство не обладает достаточной информацией для определения стороны, атакующей Запорожскую АЭС. Он добавил, что если речь идёт об атаках беспилотных летательных аппаратов, то выявление виновной стороны нередко становится невозможным, в том числе из-за сложной траектории полёта БПЛА. Кроме того, беспилотники могут быть самодельными, из-за чего, даже получив доступ к обломкам дронов, не получится установить, какая именно сторона их запустила, отмечал Гросси.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, ранее заявил, что МАГАТЭ и его генеральному директору рано или поздно придётся признать причастность киевского режима к атакам на ЗАЭС.

В мае сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов допустил, что Гросси, отказываясь называть виновников обстрелов Запорожской атомной электростанции, пытается обелить киевский режим. По мнению Рогова, отсутствие решительных действий со стороны МАГАТЭ поощряет исходящую от Киева угрозу ядерного терроризма.