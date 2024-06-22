Мелитополь, 22 июня, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью нового плана по захвату Запорожской АЭС. Об этом заявил 22 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее украинские дроны атаковали две подстанции, снабжающие Энергодар, в результате основная часть города-спутника Запорожской АЭС осталась без света и воды. По словам Рогова, ВСУ целенаправленно бьют по подстанциям и распределительным узлам, важным энергообъектам и линиям связи вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской.

«Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС», — привело слова Рогова радио Sputnik.

Он отметил, что беспилотники взлетают в Никополе на правом берегу Днепра, а украинская артиллерия бьёт из Никополя, Марганца, сёл Марьевка, Ильинка и Добрая Надежда. По его словам, киевский режим всячески препятствует восстановлению мирной жизни в Запорожской области.

Массированному удару подверглось село Ивановка возле Энергодара. Там зафиксировано по меньшей мере шесть прилётов. Вспыхнули пожары в частном секторе, о погибших пока не сообщалось, также заявил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре был повреждён трансформатор. Ранее, 19 июня, украинские дроны уничтожили подстанцию «Луч». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу станции.