Курская область, 22 июня, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российские военные сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом Курской области, сообщил 22 июня врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Наши защитники сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом. Благодарю бойцов ПВО!» — написал он.

Также врио губернатора информировал об отбое ракетной опасности в регионе.

Ранее в этот же день Смирнов сообщал о том, что средства противовоздушной обороны сбили в Суджанском и Беловском районах две ракеты Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа. По информации Минобороны, два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской областью и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

Днём 22 июня в Белгороде прозвучали взрывы на фоне сирены ракетной опасности. По информации Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

В этот же день ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрелов погибли три человека и четыре получили ранения.