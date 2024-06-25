Москва, 25 июня, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В отъезде из России молодых людей с начала проведения спецоперации виновато плохое воспитание. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов

По словам Фетисова, «настоящий мужик» это тот, кто ответствен перед семьёй, страной, и который должен «побеждать ежедневно», большим и малым.

В свою очередь Ахмедова уточнила у собеседника, являются ли те молодые люди, которые покинули Россию с начала спецоперации, «мужиками».

«Ну, такой философский сам по себе вопрос, мне кажется, это их, не их вина. Их беда, что мы их такими воспитали», — ответил Фетисов.

Он добавил, что правильное воспитание — это многотрудный процесс, который включает в себя занятие спортом, учёбу. По мнению депутата, в 1990-е годы момент правильного воспитания был упущен. Фетисов также подчеркнул, что спорт не только позволяет вырасти чемпионом, но и воспитать характер. Спорт, как социальный феномен, необходим в воспитании детей и молодёжи, подчеркнул так как он позволяет научиться быть частью команды, а также ставить цели и достигать их, подчеркнул Фетисов.

«То есть, все эти моменты мы упустили, поэтому вот эти пацаны, которые, я думаю, они испугались того, что они что-то не умеют, неправильно могут что-то сказать, ну, и проще в этом смысле ретироваться и свалить куда-нибудь», — добавил депутат.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы.

Глава государства напомнил, что будущее каждого человека зависит от того, что он сделает сегодня. Россия является свободной страной, и каждый человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя, здесь нет никаких ограничений, добавил российский лидер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчёркивал, что граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля заявила о необходимости создать условия для возвращения в Россию граждан, которые покинули страну, но не выступали против неё за рубежом.