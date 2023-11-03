Москва, 3 ноября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов, заявил 3 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд певицы Аллы Пугачевой.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом они уезжают опять — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира», — сказал он.

Песков подчеркнул, что все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, а родственники иностранных агентов не становятся иноагентами.

Как сообщало ИА Регнум, о возвращении Пугачёвой стало известно 3 ноября. Она прибыла без детей и мужа, комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). На погранпереходе в Псковской области артистку встретил её водитель Игорь Польшиков.

Пугачёва выехала из России в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. После этого она несколько раз ненадолго возвращалась.

Представители патриотического движения «Зов народа» обратились к председателю СК Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с призывом задержать Пугачёву и проверить, не замешана ли она в финансировании ВСУ. Они также потребовали наказать певицу за публичные оскорбления жителей России в Сети.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя начавшееся массовое возвращение бежавших из России, сравнила их с героями стихотворения Корнея Чуковского про бегущих обезьян. Она предположила, что таким беглецам везде страшно.