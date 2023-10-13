Путин отметил, что судьба возвращающихся в Россию зависит от их поведения
Путин: судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от его поведения
Москва, 13 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл, — нарушал закон или только морально-этические нормы, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что те, кто аморально вели себя по отношению к Родине, будут чувствовать это в случае возвращения.
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Также Хамзаев считает необходимым запретить релокантам занимать посты государственных служащих. Парламентарий заявил, что необходимо расширить понятие релокантов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.
Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», сказал Хамзаев. Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях «многоходовки» или готовности «раскаяться», добавил депутат.