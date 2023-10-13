Москва, 13 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл, — нарушал закон или только морально-этические нормы, заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что те, кто аморально вели себя по отношению к Родине, будут чувствовать это в случае возвращения.

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Также Хамзаев считает необходимым запретить релокантам занимать посты государственных служащих. Парламентарий заявил, что необходимо расширить понятие релокантов.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», сказал Хамзаев. Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях «многоходовки» или готовности «раскаяться», добавил депутат.