Москва, 25 апреля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Необходимо создать условия для возвращения в Россию граждан, которые покинули страну, но не выступали против неё за рубежом. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в беседе с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым.

Federation Council of Russia/Global Look Press Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Она отметила, что люди по разным причинам уезжали из России. Это могли быть деловые или научные связи, семейные или бытовые обстоятельства. Россия всегда ждёт своих граждан домой.

Но есть и люди, которые в самый трудный для России момент не просто уехали, но продолжают хаять свою страну, желают ей поражения и делают всё, чтобы ей навредить. Их нужно наказывать, считает спикер Совфеда.

«И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать», — подчеркнула Матвиенко.

Она также заявила, что российское руководство не собирается «закручивать гайки» после теракта в «Крокус Сити Холле». Власть и народ настроены на развитие, возврат к тоталитарному государству и режиму невозможен, сказала Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент РФ Владимир Путин заявил, что число россиян, мечтающих вернуться на родину после отъезда в страны Запада, растёт. По его словам, трудно растить детей в тех условиях, которые создаются в некоторых западных государствах.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчёркивал, что граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он.