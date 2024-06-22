Москва, 22 июня, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Находящиеся более двух лет в плену военнослужащие подразделения морпехов ВСУ записали видеообращение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, призвав его обменять их, сообщает Lenta.ru.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Одного прошу у Зеленского, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты», — заявил военный из 36-й бригады ВСУ Алексей Бошин.

По его словам, украинские военные считают 36-ю бригаду морских пехотинцев «сильной элитой». При этом он возмутился тем, что морпехи находятся в плену дольше, чем пленные из украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года в общей сложности в российский плен в Мариуполе сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев.

Полковник Владимир Баранюк, который командовал 36-й бригадой морских пехотинцев ВСУ, тогда заявил, что украинские морпехи, перед тем как сдаться в плен в Мариуполе, потеряли 102 человека убитыми и около 400 ранеными. Тогда выразить своё отношение к тому, что его людям приказали биться до последнего, а азовцам (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» — беречь жизни, он не смог.

«Так вышло. Пускай это на их совести и на совести их командиров будет», — сказал тогда он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 29 мая заявляла, что обмены пленными между Москвой и Киевом уже несколько месяцев не проводили из-за надуманных требований украинской стороны.

Омбудсмен также сообщала, что Россия на протяжении нескольких месяцев не может добиться, чтобы Украина забрала своих пленных по обмену. Ранее российская сторона направила Киеву список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться на Украину, однако, по её словам, украинское военное руководство не торопится их возвращать на родину.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов 25 мая заявил, что из-за усиления раскола в рядах ВСУ может рухнуть фронт или активизироваться сдача в плен военных ВСУ. В связи с этим он предложил предусмотреть механизмы перехода, фильтрации и интеграции пленных украинских бойцов, решивших связать судьбу с Россией.

Мобилизованный из Николаевской области пленный Юрий Водян 21 июня сообщил, что в украинской армии военнослужащим запрещают сдаваться в плен — им дают советы, как «правильно погибнуть».