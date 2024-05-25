Москва, 25 мая, 2024, 08:02 — ИА Регнум. На фоне усиления раскола в рядах украинской армии может обвалиться фронт или активизироваться сдача в плен бойцов ВСУ, заявил 25 мая журналистам сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Lev Radin/Global Look Press

Он добавил, что количество желающих умирать за нелегитимный киевский режим снижается, поскольку насильно мобилизованные украинцы видят истинные потери на фронте и запредельный уровень коррупции в их стране. Рогов призвал стимулировать усиление раскола в рядах ВСУ, а также проседание и даже обвал фронта.

Он отметил, что в настоящее время следует предусмотреть механизмы перехода, фильтрации и интеграции украинских военнопленных, решивших связать свою судьбу с Россией. Кроме того, по словам Рогова, необходимо учитывать их роль в ВСУ и обстоятельства сдачи в плен, для чего нужны дополнительные консультации.

Глава организации добавил, что, переходя на сторону России, украинские пленные должны осознавать, что перед ними откроются перспективы нормальных условий жизни в российском обществе и возможность перевезти своих близких.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении 28 командиров подразделений ВСУ государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за провала при обороне в Харьковской области. В рамках расследования назначили военную экспертизу.

Последние военные провалы украинской армии являются следствием стратегических просчётов властей. Такое мнение выразил журналист и бывший советник главы минобороны Украины Юрий Бутусов. По его словам, ВСУ не всегда могут исправить стратегические ошибки руководства страны, которые позволили российским военным за короткое время освободить несколько населённых пунктов. Журналист добавил, что в Киеве не хотят знать правду о положении дел на фронте и увольняет сообщающих негативную информацию представителей украинского командования.

Вооружённые силы Украины за неделю с 18 по 24 мая потеряли в зоне проведения спецоперации около 11 тысяч военных. Кроме того, по данным Минобороны РФ, в течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.