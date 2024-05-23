Москва, 23 мая, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Россия на протяжении нескольких месяцев не может добиться того, чтобы Украина забрала своих пленных по обмену, сообщила 23 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Иван Шилов ИА Регнум

Киеву ранее был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться на Украину, рассказала Москалькова в своём Telegram-канале.

«Но военное руководство (Украины. — Прим. ред.) не торопится вернуть их родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия», — подчеркнула омбудсмен.

Она также сообщила, что направила список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу и попросила его принять меры для ускорения обмена.

Кроме того, Москалькова рассказала, что Москва предлагала Киеву провести обмен двух католических священников на двух православных священнослужителей, но власти Украины по неясным причинам не дали на него согласия.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Украина отказывается обменивать на протяжении четырёх месяцев. Она также сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский «отобрал 38 человек — азовцев (формирование «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ)» — и согласен обменять только их.

Президент России Владимир Путин в январе сообщил, что соотношение российских и украинских военнопленных составляет один к десяти. Глава государства заявил, что Россия готова продолжать обмен пленными, несмотря на случай, когда ВСУ сбили над территорией Белгородской области Ил-76 со 195 украинскими военнопленными.