Москва, 22 июня, 2024, 11:20 — ИА Регнум. «Русская община» защищает представителей других национальностей, если они попали в беду и просят о помощи. Об этом глава организации Андрей Ткачук заявил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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«Когда беда, все приходят. Например, в Сургуте к нам за помощью обратились башкиры, потому что их детей в школе некому было защитить», — отметил Ткачук.

Он рассказал, что башкирских детей обижал агрессивный подросток с Кавказа, но национальной общины, которая могла бы защитить школьников, в городе нет. Тогда на помощь пришли представители русской общины и «довели дело до соответствующих решений».

Башкиры пришли за помощью и получили её, но в общину они не просились, потому что им это не нужно, отметил Ткачук. По его словам, вопросы о том, почему в русскую общину не берут таджика или узбека, задают только журналисты и люди, которые строят в голове гипотетические конструкции.

«Людей, которые живут реальной жизнью, это вообще не интересует. Возьмём для примера Ростов и Краснодар. Там всегда проживало очень много народов. У всех там свои общины. Я вас уверяю, что ни один армянин не обратился к нам с подобным вопросом», — сказал Ткачук.

Полную версию интервью читайте на сайте ИА Регнум.

Ранее Ткачук заявил в беседе с ИА Регнум, что «Русская община» не придерживается никакой идеологии, а является неформальным объединением людей для взаимопомощи. Он подчеркнул, что в организацию вошли «русские люди, которые решили, что пора бы увидеть проблемы своих ближних и решить их».