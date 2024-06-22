Белгород, 22 июня, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В Белгороде прозвучали взрывы. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в Telegram-канале о повторном запуске сирены ракетной опасности.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации Минобороны РФ, около 11:00 мск средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над областью.

Как передавало ИА Регнум, ночью 22 июня в небе над Брянской областью средства ПВО сбили два беспилотника. По информации губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области вечером 21 июня подверглось повторной атаке украинских военных.

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Он получил контузию. Атаке также подверглось село Муром. Дрон-камикадзе атаковал магазин, повреждены кровля, фасад, разбиты стёкла.