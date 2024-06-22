Москва, 22 июня, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, серия взрывов прозвучала в городе Стрые, после чего начались перебои с электричеством.

«Агентура сопротивления сообщила о попадании в подстанцию «Стрый» 220/110,35 кВ», — сказал он.

Лебедев также добавил, что есть сообщения о взрыве с сильной детонацией около вагоно-сортировочного участка железнодорожной станции, где находятся бывшие склады военной части, которые задействованы ВСУ для хранения деталей самолётов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 июня Лебедев сообщил, что объекты военной энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России.

На Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области. На территории Львовской области Украины получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, подтвердил 22 июня глава региональной военной администрации Максим Козицкий.