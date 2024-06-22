Киев, 22 июня, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Объекты военной энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России, сообщил 22 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск…» — написал он в Telegram-канале.

Лебедев добавил, что в основном повреждения получила энергоструктура.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области.

На территории Львовской области Украины получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, подтвердил 22 июня глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.