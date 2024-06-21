Энергодар, Запорожская область, 22 июня, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставят данные об очередной атаке украинских дронов на энергетическую инфраструктуру Энергодара вблизи Запорожской АЭС. Об этом 21 июня сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Информацию о новой атаке на подстанцию «Радуга» и город Энергодар мы доведём до инспекторов МАГАТЭ», — заверила она.

Также международному агентству предложат самостоятельно оценить масштаб и степень разрушения.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня Энергодар остался без света из-за атаки украинских дронов. ВСУ ударом беспилотников уничтожили подстанцию «Луч». Аварийное отключение электроэнергии в городе не сказалось на работе Запорожской атомной станции.

Повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, рядом с которым расположена ЗАЭС и на территории которого проживают сотрудники станции, оказало прямое влияние на ядерную безопасность, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Энергетическая инфраструктура всегда должна быть защищена и сохранена. Любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, станет нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства, подчеркнул он.

21 июня ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС. В результате атаки был повреждён трансформатор. Пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.