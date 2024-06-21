Казань, 21 июня, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Платформы Игр БРИКС 21 июня подверглись крупной DDoS-атаке. Хакеры использовали десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия, сообщил глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков.

Егор Алеев/ТАСС

По его словам, кибератаки начались примерно с 12:00 мск.

«Мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с», — рассказал Дрюков журналистам.

Глава обеспечивающей киберзащиту компании добавил, что хакеры атаковали девять площадок Игр БРИКС. От сотрудников центра противодействия кибератакам требовалось моментально реагировать на происходящее и перенастраивать механизмы защиты с учётом векторов атак хакеров, заключил Дрюков.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей. После седьмого дня сборная России занимала первое место в медальном зачёте Игр, спортсмены завоевали 173 золотые, 94 серебряные и 65 бронзовых медалей.

Как сообщало ИА Регнум, Россия является наиболее атакуемой хакерами страной мира, заявил 2 мая главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. До пандемии коронавирусной инфекции эти шансы составляли 30–35%, во время пандемии они выросли до 40–50% и сейчас — свыше 70%, уточнил он.

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту информационной инфраструктуры, а также расширить меры превентивного реагирования на фоне роста количества кибератак. Глава государства предложил спецслужбам для решения задач киберзащиты активно сотрудничать с учёными, занимающимся цифровыми разработками, бизнесом, и использовать отечественные достижения в квантовых технологиях и развитии искусственного интеллекта.