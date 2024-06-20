Москва, 20 июня, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Российская сборная заняла первое место в медальном зачёте Игр БРИКС.

Максим Богодвид/РИА Новости

После седьмого дня Игр, проходящих в Казани, российские спортсмены завоевали 173 золотых, 94 серебряные и 65 бронзовых медалей.

Вторую и третью строчку зачёта разделили сборные Белоруссии и Китая. Белорусы завоевали 27 золотых, 53 серебряных и 63 бронзовых медалей, у китайских спортсменов в активе 17 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей. В оставшиеся дни соревнований осталось разыграть 140 комплектов наград, но в двух дисциплинах белорусские спортсмены не принимают участия. Таким образом, Россия останется лидером по итогам Игр.

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам Игр на церемонии открытия отметил, что соревнования станут ещё одним символом расширяющегося межкультурного диалога, серьёзным вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств.