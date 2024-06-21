Шебекинский район, Белгородская область, 21 июня, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области вечером 21 июня подверглось повторной атаке киевских боевиков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинские террористы при помощи дрона-камикадзе ударили по частному дому.

«Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставила в больницу. В доме выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи», — написал в Telegram-канале Гладков.

Шебекинский округ находится рядом с Харьковской областью Украины и ежедневно подвергается обстрелам киевских боевиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 июня Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Он получил контузию. Атаке также подверглось село Муром. Дрон-камикадзе атаковал магазин, повреждены кровля, фасад и разбиты стёкла.

В ночь на 18 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате загорелся частный жилой дом, пострадала женщина. Её доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о налёте на город ночью 21 июня беспилотников ВСУ, которые были успешно сбиты силами ПВО.