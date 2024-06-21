Шебекино, Белгородская область, 21 июня, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Один мирный житель пострадал при обстреле города Шебекино со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 июня в своём Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

Глава региона отметил, что атакам ВСУ подверглись окраина города Шебекино и село Муром. Житель города получил контузию, также в Шебекино были повреждены пять частных домов. В Муроме дрон-камикадзе атаковал объект торговли, были повреждены кровля, фасад и остекление.

Ранее 21 июня Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали окраину Шебекино. В результате были повреждены три автомобиля и постройка на территории сельхозпредприятия, а также кровля складского помещения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате загорелся частный жилой дом, пострадала женщина. Её доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.