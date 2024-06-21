Севастополь, 21 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о налёте на город ночью 21 июня беспилотников ВСУ, которые были успешно сбиты силами ПВО.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы, военные отражают вражескую атаку. Известно уже о четырёх уничтоженных беспилотниках.

«В районе Монастырского шоссе в Севастополе в результате падения осколков от сбитых дронов загорелась трава», — написал губернатор в Telegram-канале.

Повреждений объектов нет, население не пострадало.

Как сообщало ИА Регнум, вражеский беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), возникло возгорание. Пострадали два человека.

В результате были повреждены хозяйственные сооружения. Возник пожар на площади 50 кв. м, возгорание ликвидировали.

В ночь на 21 июня киевский режим атаковал с помощью беспилотников Северский, Ейский и Темрюкский районы Краснодарского края. В посёлке Волна обломки БПЛА упали на гостевой дом, никто не пострадал.

Вечером 16 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Краснодарского края украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.