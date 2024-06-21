Брюссель, 21 июня, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Евросоюз в рамках нового пакета ограничительных мер намерен ввести санкции в отношении 27 грузовых судов, связанных с Россией. Об этом сообщает 21 июня издание EUobserver со ссылкой на документ ЕС.

Стрингер/РИА Новости

Судам, 11 из которых зарегистрированы в России, запретят входить в порты стран ЕС. Предполагается, что в чёрный список попадут суда «Красноярск», «Енисей», «Крымск», «Калининград», «Кемерово», Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria и Saam FSU, сказано в материале.

Остальные 16 судов, которым грозят санкции, ходят под флагами Камеруна, Панамы, Сингапура, Габона, Коморских островов, Гвинеи-Бисау и островов Кука, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что очередной пакет санкций закроет вход в порты ЕС для судов, которые «тайно» перевозят российскую продукцию.

Ранее в этот день представительство Бельгии сообщило, что постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих таким образом, чтобы закрыть возможности обхода санкций, пояснили в ЕС.

14 июня страны объединения не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии. Сообщалось, что Берлин не устроили положения, касающиеся механизмов привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение антироссийских рестрикций.

Против нового пакета санкций выступал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что ограничения противоречат интересам Будапешта в области энергетики и могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

В руководстве России не раз отмечали нелегитимный характер вводимых ограничений и подчёркивали, что санкции приведут к обратному эффекту и обернутся издержками для самих западных стран.