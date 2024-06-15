Брюссель, 15 июня, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Страны Евросоюза 14 июня не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Представители 27 стран ЕС не утвердили новый санкционный пакет, так как Германию не устроили положения касательно механизмов привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение антироссийских рестрикций.

Агентство утверждает, что тему санкций сняли с повестки дня в последний момент. Следующую встречу послов проведут 19 июня.

Источники издания отметили, что Венгрия, которая ранее отказывалась согласовать пакет, была готова уступить. Но Германия выразила сомнения по поводу того, как некоторые ограничения скажутся на её промышленности. Речь шла о мерах по привлечению к ответственности операторов ЕС за нарушение санкционного режима дочерними компаниями и партнёрами в третьих странах.

Новые санкции также должны запретить использовать порты стран — участниц ЕС для отправки судов с российским газом в третьи страны.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня появилась информация о намерениях Германии заблокировать 14-й пакет санкций. По данным агентства DPA, власти опасаются, что из-за принятия новых ограничений без поправок могут пострадать немецкие компании.

27 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза в нынешнем виде, так как он противоречит его интересам в области энергетики. Он добавил, что санкции наверняка поставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

На следующий день стало известно, что Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу по вопросу возможного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. В письме немецкого министра экономики Роберта Хабека и чешского министра торговли Йозефа Сикелы говорилось, что отказ от импорта указанных видов сырья и материалов якобы позволит Евросоюзу добиться энергетического суверенитета и безопасности.

В мае президент России Владимир Путин отметил, что Москва благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны ввели больше рестрикций, чем против какого-либо другого государства.