Москва, 21 июня, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Актёр сериала «Склифосовский» Георгий Сагиашвили задержан на юго-востоке Москвы с пакетом неизвестного вещества, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Кадр из видео/YOUTUBE Георгий Сагиашвили

Инцидент произошёл на улице Маршала Еременко. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль каршеринга, за рулём которого находился Георгий Сагиашвили. Его поведение вызвало подозрение у правоохранителей. Они решили провести осмотр и нашли пакет с неизвестным веществом, по предварительным данным — наркотиками.

Сагиашвили доставили в территориальный отдел полиции, а выявленное вещество изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба управления.

Сагиашвили снимался в сериалах «Склифосовский», «С нуля», «Немодельное агентство», «Прометей», «Райский» и ряде других.

Как передавало ИА Регнум, 12 января актёра сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка задержали в Москве с наркотиками.

10 января суд в Москве принял решение о выдворении из России Петара Мартича — вокалиста группы «Пасош». Артиста признали виновным в пропаганде наркотиков.

В ноябре 2023 года сотрудники полиции вручили экс-солисту «Агаты Кристи» Глебу Самойлову уведомление о признании двух песен группы — «Моряк» и «Опиум для никого» — пропагандой наркотиков.