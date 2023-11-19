Москва, 19 ноября, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Сотрудники полиции вручили бывшему солисту группы «Агата Кристи» Глебу Самойлову уведомление, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков, сообщил 19 ноября в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) продюсер певца Антон Чернин.

Александр Рюмин/ТАСС Глеб Самойлов

«Почти тридцать лет награда искала героя! «Моряк» и «Опиум для никого» наконец признали пропагандой», — процитировал он полученное от Самойлова сообщение.

Певец сообщил, что ему вручили этот документ перед концертом.

Альбом «Опиум», выпущенный в 1995 году, сделал группу знаменитой. Основатели коллектива Вадим Самойлов и Глеб потом признались, что не были готовы к тому ошеломительному успеху. «Агата Кристи» окончательно распалась в 2009 году. В ноябре 2018 года Глеб Самойлов сообщил, что они с братом, будучи женатыми, влюбились в одну и ту же девушку и скрывали это.

Каждый из братьев стал выступать отдельно. В июне 2016 года Глеб Самойлов подал иск в суд, требуя запретить исполнять написанные им песни Вадиму. Иск прошёл все три инстанции, везде суд не удовлетворил требование.